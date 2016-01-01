

غبور تطرح شيري تيجو 3 موديل 2021 .. تعرف على سعرها ومواصفاتها غبور تطرح شيري تيجو 3 موديل 2021 .. تعرف على سعرها ومواصفاتها

أعلنت شركة جي بي أوتو غبور، الوكيل الحصري للعلامة التجارية شيري في السوق المصري عن طرح موديل 2021 من طراز شيري تيجو 3 في السوق المصري، والتي تم توفيرها بسعر 239,900 جنيه، وذلك بعد أيام من طرح موديل العام الجديد من طراز تيجو 7.



وتم طرح الموديل الجديد من شيري تيجو 3 بنفس مواصفات موديل 2020، مع تغيير في تصميم السيارة التي جاءت بخطوط جانبية وتفاصيل أكثر وضوحاً، كما جاءت النسخة الجددية من السيارة بمصابيح ذات عدسات مركزة للإضاءة وشبكة أمامية كبيرة وإضاءة نهارية، مع إمكانية التحكم في ارتفاع وانخفاض مستوى إضاءة المصابيح الأمامية، ونرصد المواصفات والتجهيزات لسيارة شيري تيجو 3 وهي كالتالي:





> نهارية وخلفية ومصابيح ضباب أمامية مع فتحة سقف وحامل في السقف، ومرايات كهربائية ومقاعد مكسوة بالجلد الأسود.



كما تحتوي المقصورة الرئيسية على شاشة 8 بوصة ودعم لتقنية البلوتوث وعجلة قيادة متعددة المهام، وتحتوي تيجو 3 أيضًا على مساند أمامية وخلفية وزجاج كهربائي وتكييف هواء أوتوماتيكي مع مثبت سرعة وإمكانية تعديل الكراسي الأمامية في اتجاهات مختلفة.



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التجهيزات الداخلية والخارجية للسيارةتحتوي السيارة على عدة تجهيزات جيدة منها مصابيح الهالوجين والتحكم في ارتفاع المصابيح الأمامية وإضاءة <