

أرخص سيارة جديدة في مصر 2020 تفقد 9 آلاف جنيه من سعرها.. صور أرخص سيارة جديدة في مصر 2020 تفقد 9 آلاف جنيه من سعرها.. صور

أعلنت مجموعة IFG للتجارة، وكلاء علامة زوتي أوتو الصينية في مصر، عن تخفيض أسعار السيارة Z100 الهاتشباك رباعية الأبواب الصغيرة موديل 2020 بواقع 9 آلاف جنيه.



وبحسب الوكيل فإن السيارة الجديدة التي تقدم للمستهلك المصري بفئة واحدة من التجهيزات بات سعرها الجديد 118.000 جنيه بدلًا من 127.000 جنيه، ما يعزز من تصدرها لقائمة الأرخص في مصر، إذ يبلغ سعر أقرب منافسيها سوزوكي ألتو 129.900 جنيه.



وأفاد الوكيل المحلي عبر الصفحة الرسمية للعلامة التجارية زوتي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن السعر الجديد محدد بفترة زمنية تنتهي في العاشر من أغسطس المقبل.

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زوتي Z100 موديل 2020 يبلغ طولها الإجمالي 3559 مم وعرضها 1620 مم وارتفاعها 1476 مم، وتقف على جنوط رياضية قياس 14 بوصة.وتقدم Z100 في مصر بمحرك "TNN3G10K" ثلاثي السلندرات سعة 1 لتر بقوة 75 حصان عند 6200 لفة في الدقيقة يرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 5.3 لتر لكل 100 كم، وبذلك فهي تعد واحدة من أكثر الخيارات الاقتصادية المتاحة في مصر.ويتوفر بالسيارة الجديدة مجموعة من وسائل الأمان ومساعدة السائق تجعلها مميزة مقارنة بأسعارها، ويأتي في مقدمها وسائد هوائية أمامية ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا وحساسات ركن خلفية وفوانيس شبورة أمامية وخلفية وإنذار في حالة عدم ربط حزام الأمان.كما يتوفر بالسيارة عدد من وسائل الترفيه بينها راديو وMB3 وفرش قطيفة من لونين ولوحة قيادة بلونين مختلفين مع تطعيمات فضية، وإمكانية طي المقاعد الخلفية وعداد رقمي لتوضيح معدل استهلاك الوقود وحامل أكواب.