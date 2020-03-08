

أوراسكوم للاستثمار القابضة تتحول للربح في الربع الأول من 2020 أوراسكوم للاستثمار القابضة تتحول للربح في الربع الأول من 2020

تحولت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة للربح خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة اليوم الثلاثاء.



وحققت الشركة، خلال الثلاثة شهور (يناير – مارس) صافي ربح بقيمة 51.6 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 78.9 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وانخفضت إيرادات التشغيل خلال الربع الأول إلى نحو 272.2 مليون جنيه، مقابل 322.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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بينما ارتفعت الإيرادات التمويلية خلال الفترة إلى 68.7 مليون جنيه مقابل نحو 3 ملايين جنيه خلال الفترة المقارنة من العام 2019.وانخفضت المصىروفات التمويلية إلى 35.5 مليون جنيه خلال الربع، مقابل 49.8 مليون جنيه خلال الربع المقارن.وتراجعت إيرادات الاستثمار العقاري في الشركة خلال الربع الأول إلى 15 مليون جنيه مقابل 18.8 مليون جنيه، خلال الربع المقارن، كما تراجعت إيرادات تعريفة الاتصال التبادلي إلى 163.8 مليون جنيه مقابل 214.1 مليون جنيه.وارتفعت إيرادات القطاع المالي خلال الربع الأول من العام إلى 64.5 مليون جنيه مقابل 57.9 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي.وقالت الشركة إن تأثير أزمة كورونا، مازال مستمرا على الاقتصاد والأسواق العالمية، وما يتبعه من تأثير سلبي على عدة نواحي "والتي من بينها التوريدات والقوى العاملة وعمليات التشغيل والطلب على منتجاتنا والسيولة المتوفرة لدى الشركة".وأوضحت أنها شكلت فريق عمل لتطوير وتنفيذ خطط طوارئ لمواجهة تلك الظروف الاستثنائية وأنها تتابع التطورات بشكل مستمر، وتتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على عملياتها، وحماية الموظفين والعملاء.وتأسست شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة عام 2011، وهي تابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وتعمل كشركة قابضة تقوم بالاستثمار في مجال الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا وأعمال الكابلات.