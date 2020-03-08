

الذهب يستقر في مستهل التعاملات الذهب يستقر في مستهل التعاملات

ستقر سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد زيادته أمس بقيمة جنيه واحد لدي محلات الصاغة.



وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا لدي محالات الصاغة نحو800 جنيه.



ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة لنحو 914 جنيه، وعيار 18 نحو 686 جنيه .

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ووصل سعر الجرام الواحد من عيار14 الأدني فئة نحو 533 جنيه.وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6400 جنيه و أوقية الذهب نحو 28.434 ألف جنيه، و كيلو الذهب بـ 914.3 ألف جنيه.وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.