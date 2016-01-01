

بدون ملينات .. 4 حيل مذهلة للتخلص من الإمساك بدون ملينات .. 4 حيل مذهلة للتخلص من الإمساك

هل تعاني من عسر الهضم ومشاكل الجهاز الهضمي؟ إليك بعض الطرق البديلة للتعامل مع عسر الهضم والإمساك بدلًا من تناول مسكنات الألم يقدمها موقع "برايت سايد".



1. للضغط الدافئ لتخفيف الألم



يمكن للضغط الدافئ أن يخفف الألم الذي تشعر به من عسر الهضم. بشكل ملحوظ يمكنك إستخدام وسادة تدفئة ولا تضعها أبدًا مباشرة على الجلد . يجب أن تكون هناك طبقة من الملابس لتجنب الحرق فإذا لم يكن لديك جهاز تدفئة ، فعليك إستعمال كمادة قديمة من القماش الساخن الجيد أيضًا وفي حالة الإمساك ، يمكنك أيضًا الاستحمام بماء إبسوم .



2. شرب صودا الخبز

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قومى بإذابة ربع ملعقة صغيرة من صودا الخبز في كوب من الماء وتناوليها كلها. تذكرى أنه لا يجب خلط الصودا مع الأدوية الأخرى لمدة ساعتين على الأقل لأنه يبطئ معدل امتصاص جسمك لبعض الأشياء ويمكنه ، بدوره ، تغيير طريقة عمل الأدوية الأخرى.3. لا تستلقي - ارفع الجزء العلوي من الجسمالاستلقاء على السرير ليس هو الخيار الأفضل عند ألم معدتك.يمكن لأحماض المعدة أن تتدفق بسهولة وتسبب حرقة المعدة . إما أن تجلس في السرير عندما لا تكون نائمًا أو تستخدم وسادة عالية جدًا أثناء الليل. ارفع رأسك وجزء من الجسم عند 6-10 بوصة يساعد ذلك على تخفيف الإمساك4. تناول الأطعمة الغنية بالأليافالألياف تحسن من عمل الأمعاء. كلما تناولت المزيد من الألياف يمكن لأجسامنا تمريره بسهولة أكبر لمنع الإمساك.