طلاب هندسة جامعة مصر ينجحون في تصميم محرك ديزل يعمل بالمياه بديلا عن البنزين

نجح طلاب كلية هندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فى تنفيذ بعض المشروعات صديقة البيئة، التى تعتمد على استغلال مصادر الطاقة المتجددة، بدلا من مصادر الطاقة التقليدية التى تحدث ضررا بالبيئة.
قدم طلاب الفرقة النهائية لكلية الهندسة التابعة لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مشروعات تخرج مبتكرة تساعد فى تنمية المجتمع على رأسها تصميم محرك ديزل يعمل بالمياه بديلا عن البنزين، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الدكتور خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الذى يحرص على مواكبة الطلاب لمتطلبات سوق العمل.
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