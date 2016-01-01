

طلاب هندسة جامعة مصر ينجحون في تصميم محرك ديزل يعمل بالمياه بديلا عن البنزين طلاب هندسة جامعة مصر ينجحون في تصميم محرك ديزل يعمل بالمياه بديلا عن البنزين

نجح طلاب كلية هندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فى تنفيذ بعض المشروعات صديقة البيئة، التى تعتمد على استغلال مصادر الطاقة المتجددة، بدلا من مصادر الطاقة التقليدية التى تحدث ضررا بالبيئة.







قدم طلاب الفرقة النهائية لكلية الهندسة التابعة لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مشروعات تخرج مبتكرة تساعد فى تنمية المجتمع على رأسها تصميم محرك ديزل يعمل بالمياه بديلا عن البنزين، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الدكتور خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الذى يحرص على مواكبة الطلاب لمتطلبات سوق العمل.

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وقال الدكتور باهر أبو ستيت عميد كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن إنجاز مشاريع تخرج الطلاب تم على أعلى مستوى، واصفا طلاب البكالوريوس بكلية الهندسة بأنهم يمتلكون القدرات والخبرات التي تؤهلهم للمنافسة فى سوق العمل مباشرة.أوضح أن لديهم أفكار ومشاريع مبتكرة تقوم على المشروعات التي تحتاجها الدولة كمشاريع المحافظة على المياه، ومشاريع إنتاج الطاقة وتدوير المخلفات.تابع عميد كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن مشروع تصميم محرك ديزل ومحرك بنزين بالمياه