

تطوير جهاز طبيًا يمكن ارتداؤه باستخدام قلم رصاص وورقة تطوير جهاز طبيًا يمكن ارتداؤه باستخدام قلم رصاص وورقة

بالنظر إلى بعض أهم التقنيات التي ابتكرها البشر، من المحتمل أن يكون قلم الرصاص المتواضع في أعلى القائمة؛ لقرون عدة، سمح للناس بتسجيل أفكارهم ومشاركتها مع بقية العالم.







يمكن للقلم الرصاص أيضًا تمكين الناس من مراقبة صحتهم، فقد نشر فريق من الباحثين في جامعة ميسوري دراسة توضح كيفية استخدامهم للأداة لإنشاء أجهزة مراقبة كهربائية حيوية.

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اتضح أن أقلام الرصاص مع النوى المصنوعة من أكثر من 90% من الجرافيت تجري كمية كبيرة من الطاقة عند استخدامها للكتابة على ورق اللوازمالمكتبية.يمكن أن يتضاعف الجرافيت كقطب استشعار، بينما توفر الورقة بنية داعمة مرنة، وجد الفريق أقلام الرصاص التي تحتوي على 93% من محتوى الجرافيت الأفضل.لا يبدو أن استخدامهم للورق قد حد من نوع الأجهزة القابلة للارتداء التي يمكنهم صنعها، ويقول الفريق إن هناك إمكانية لصنع أجهزة تراقب أشياء مثل درجة حرارة الشخص ومستوى الجلوكوز، ويمكن لأجهزة الاستشعار العمل في الوقت الفعلي وتوفير بيانات قوية.فوائد مراقبي الصحة بالقلم الرصاص والورق ذات شقين، الأول هو أن المواد اللازمة لإنشائها غير مكلفة ويمكن الوصول إليها بسهولة، على عكس البلاستيك وبعض الأشياء الأخرى التي نصنع منها الأجهزة الطبية القابلة للارتداء، فإنها تتحلل بسرعة أيضًا.يرى الباحثون مستقبلاً يستخدم فيه الناس التكنولوجيا للحصول على رعاية منزلية شخصية، يمكن أن يساعد أيضًا في البحث عن بعد، حصوصًا خلال أزمة مثل التي نراها الآن مع وباء فيروس كورونا.تنطبق المحاذير المعتادة التي تصاحب أي مشروع بحثي حديث هنا، قد يستغرق الأمر سنوات قبل أن يجد الفريق الذي اخترع التكنولوجيا طريقة لتسويقها، يقولون إن خطوتهم التالية هي إجراء المزيد من الاختبارات للمكونات الطبية الحيوية.