تأجيل إطلاق مسبار الأمل وهذا هو الموعد الجديد لانطلاقه إلى المريخ

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المسؤولة عن صاروخ الإطلاق، عن تأجيل موعد إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل، بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق في مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، مع الكشف عن موعد الإطلاق الجديد.
الموعد الجديد لإطلاق مسبار الأمل الإماراتي
ووفقاً لما ذكرته تقارير محلية، فقد تم تحديد الموعيد الجديد لإطلاق مسبار الأمل الإماراتي ليكون يوم الجمعة القادمة الموافق 17 يوليو، في تمام الساعة 12:43 بعد منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات، (16 يوليو 2020، في تمام الساعة 08:43 مساء بتوقيت غرينتش)، وذلك من مركز تانيغاشيما الفضائي.
تأجيل إطلاق مسبار الأمل الإماراتي
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة تستعد لإطلاق مسبار الأمل، بعد منتصف هذه الليلة، الثلاثاء، إلا أنه بسبب الظروف الجوية التي تعرضت لها جزيرة تانيغاشيما اليابانية، التي سينطلق منها المسبار الإماراتي، تم تأجيل إطلاقه.
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