

تأجيل إطلاق مسبار الأمل وهذا هو الموعد الجديد لانطلاقه إلى المريخ تأجيل إطلاق مسبار الأمل وهذا هو الموعد الجديد لانطلاقه إلى المريخ

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المسؤولة عن صاروخ الإطلاق، عن تأجيل موعد إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل، بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق في مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، مع الكشف عن موعد الإطلاق الجديد.



الموعد الجديد لإطلاق مسبار الأمل الإماراتي

ووفقاً لما ذكرته تقارير محلية، فقد تم تحديد الموعيد الجديد لإطلاق مسبار الأمل الإماراتي ليكون يوم الجمعة القادمة الموافق 17 يوليو، في تمام الساعة 12:43 بعد منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات، (16 يوليو 2020، في تمام الساعة 08:43 مساء بتوقيت غرينتش)، وذلك من مركز تانيغاشيما الفضائي.



تأجيل إطلاق مسبار الأمل الإماراتي

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة تستعد لإطلاق مسبار الأمل، بعد منتصف هذه الليلة، الثلاثاء، إلا أنه بسبب الظروف الجوية التي تعرضت لها جزيرة تانيغاشيما اليابانية، التي سينطلق منها المسبار الإماراتي، تم تأجيل إطلاقه.

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ولفتت التقارير إلى أنه كان من المقرر أن يتم إطلاق مسبار الأمل في مهمته إلى كوكب المريخ في تمام الساعة 5:51:27 صباحاً بتوقيت اليابان (في تمام الساعة 00:51:27 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات)، يوم الأربعاء 15 يوليو من مركز تانيغاشيما الفضائي.مسبار الأمل الإماراتيويعتبر مسبار الأمل الإماراتي أول مسبار عربي لاستكشاف كوكب المريخ، ويأتي إطلاقه في إطار مشروع الإمارات لاستكشاف الكوكب الأحمر.وقد تم الإعلان عن هذه المهمة في عام 2014، بعد دراسة جدوى تم إجرائها في عام 2013، ليتحول المشروع خلال 7 سنوات من فكرة إلى حقيقة، من المقرر تنفيذها منتصف يوليو الجاري.وبإطلاق هذا المسبار، ستصبح الإمارات أول دولة عربية تقوم بوضع مسباراً غير مأهول في المدار لاستكشاف كوكب المريخ، وذلك بعدما قامت خلال العام الماضي بإرسال رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية.وأشارت التقارير إلى أن هذا المشروع يستهدف رفع الكفاءات الإماراتية في مجال استكشاف الكواكب الأخرى، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنارة للتقدم في المنطقة، بالإضافة إلى إلهام الأجيال العربية الناشئة وتشجيعهم على دراسة علوم الفضاء.