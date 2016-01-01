علماء يحذرون من كارثة تهدد الأرض خلال 5 سنوات

يتوقع مجموعة علماء أن الأرض خلال السنوات الخمس المقبلة، ستقترب من مؤشرات الاحترار العالمي، أو ما يُعرف بـ"الاحتباس الحراري"، التي كانت عليها قبل 3.3 مليون سنة، وتكون عبارة عن تغيرات بيئية واجتماعية ناجمة بشكل مباشر، أو غير مباشر، عن الانبعاثات البشرية نتيجة إصدار غازات دفيئة بشرية المنشأ.
وقد لوحظت بالفعل آثار كثيرة لتغير المناخ، بما في ذلك تراجع الأنهار الجليدية والتغيرات في توقيت الأحداث الموسمية والتغيرات في الإنتاجية
الزراعية.
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