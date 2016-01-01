علماء يحذرون من كارثة تهدد الأرض خلال 5 سنوات

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صورة الخبر: علماء يحذرون من كارثة تهدد الأرض خلال 5 سنوات
علماء يحذرون من كارثة تهدد الأرض خلال 5 سنوات

يتوقع مجموعة علماء أن الأرض خلال السنوات الخمس المقبلة، ستقترب من مؤشرات الاحترار العالمي، أو ما يُعرف بـ"الاحتباس الحراري"، التي كانت عليها قبل 3.3 مليون سنة، وتكون عبارة عن تغيرات بيئية واجتماعية ناجمة بشكل مباشر، أو غير مباشر، عن الانبعاثات البشرية نتيجة إصدار غازات دفيئة بشرية المنشأ.

وقد لوحظت بالفعل آثار كثيرة لتغير المناخ، بما في ذلك تراجع الأنهار الجليدية والتغيرات في توقيت الأحداث الموسمية والتغيرات في الإنتاجية

الزراعية.

وبحسب موقع بلانيت نيوز العلمي، إذا استمر انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بالوتيرة الحالية، فإن مستواه خلال 5 سنوات قد يتجاوز المستوى الذي بلغه في عصر "البليوسين"، وفقًا لحسابات العلماء.

وصمم العلماء نموذجًا لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في عصر البليوسين، باستخدام المؤشرات الخاصة بمستوى عنصر البورون، وتمكنوا من إجراء تقدير دقيق لنطاق ثاني أكسيد الكربون

صورة الخبر: علماء يحذرون من كارثة تهدد الأرض خلال 5 سنوات

المصدر: الوفد

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