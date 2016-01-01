فوائد الذرة الصفراء.. تعرف عليها



فوائد الذرة الصفراء فوائد الذرة الصفراء

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سوسن غزال عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فوائد الذرة الصفراء للصحة والجسم.



فوائد الذرة الصفراء:



1) خفض الكوليسترول الضار ورفع معدلات الكوليسترول المفيد في الدم ما يعزز صحة القلب ومنع تصلب الشرايين والوقاية من ارتفاع ضغط الدم والمحافظة عليه بمستويات طبيعية.

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2) غنية بالحديد وحمض الفوليك الضروريان لتقوية الدم والوقاية من فقر الدم، لذلك تنصح الحامل بتناولها الذرة لتزويد الدم بالكميات التي يحتاجها من الحديد، إلى جانب أن حمض الفوليك يمنع حدوث التشوهات عند الأجنة.3) غنية بالألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتنشط حركة الأمعاء وبالتالي الوقاية من الإمساك والإصابة بالبواسير.4) لا تحتوي الذرة على سعرات حرارية كثيرة وبالتالي تعتبر الخيار الأمثل لمن يرغب في الشعور بالشبع والامتلاء مع عدم اكتساب الوزن.5) غنية بفيتامين A مما يحافظ على وسلامة البصر ومقاومة التكنس البقعي المرتبط بتقدم العمر.6) غنية بالبيتا كاروتين أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الجذور الحرة ما يؤدي إلى عدم ظهور التجاعيد وتأخر ظهور علامات الشيخوخة والتقدم في السن، وإعطاء البشرة النضارة والمنظر الصحي المتألق.7) تحوي على نسب عالية من مضادات الأكسدة بما فيها من مركبات الفينول والبيتا كاروتين، فيتيامين E,C، يمكن اعتبارها فعالة في تقوية الجهاز المناعي للجسم ومقاومة الجذور الحرة التي تعتبر السبب الرئيسي في حدوث الأمراض والأورام السرطانية خصوصًا سرطان الكبد، والمستقيم، والفم والقولون.8) تمتلك الذرة خصائص تمكنها من تنظيم إفراز الإنسولين من البنكرياس الذي يتحكم في مستويات سكر الجلوكوز في الدم، وهي خاصية مفيدة للأشخاص الذين يعانون من داء السكري.