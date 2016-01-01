حقيقة رسوب 80 ألف طالب في فيزياء الثانوية العامة هذا العام .. التعليم توضح



حقيقة رسوب 80 ألف طالب في فيزياء الثانوية العامة حقيقة رسوب 80 ألف طالب في فيزياء الثانوية العامة

انتشرت عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنباء أثارت جدلو قلق طلاب الثانوية العامة وأولياء امورهم ، حيث زعمت هذه الانباء أن التحليلات الاحصائية لوزارة التربية والتعليم تشير إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد طلاب الثانوية العامة الراسبين فى مادة الفيزياء هذا العام إلى 80 ألف طالب وطالبة من إجمالي 388 ألف و937 طالب وطالبة أدوا الاختبار.



و من جانبه نفى الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التعليم ، صحة هذه الانباء



حيث قال رئيس عام امتحانات الثانوية العامة في تصريح خاص لموقع صدى البلد : هذا كلام عار من الصحة ولا يستطيع احد التكهن به اصلا الان لان اعمال التصحيح مازالت مستمرة في كنترولات الثانوية العامة.

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وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الفيزياء لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020 (الدور الأول).وذلك بعد الاجتماع الذى عقد عبر شبكة الفيديو كونفرانس مع السادة موجهى عموم المادة ومشرفى التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير وهو الأمر المتبع عقب الانتهاء من كل امتحان لضمان الحفاظ على حقوق الطلاب وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، من خلال الاستماع إلى وجهة نظر السادة الموجهين ووضع البدائل المتعلقة بإجابات بعض الأسئلة، وفى ضوء هذا الاجتماع تم البدء أمس فى تقدير العينة العشوائية وقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفيزياء، البالغ عددها 15 ألف و655 ورقة، أسفرت عن نجاح 12434 طالب/طالبة بنسبة نجاح 79.4%.وأضاف حجازى، إن 3270 طالب/طالبة (بنسبة 26.30.% من إجمالي العينة العشوائية) حصلوا على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضلًا عن حصول486 طالب/طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 2546 طالب/طالبة "بنسبة 20.48% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 2163 طالب/طالبة (بنسبة 17.40% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.جدير بالذكر أنه سيؤدي غدا الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2020 طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادتي مقاييس الفهم(الأحياء) ومادة مقاييس المفاهيم(الرياضيات البحتة)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.