جامعة القناة تستعد لتكون الأولى الذكية التى تعمل بدون أوراق

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اجتمعت صباح اليوم الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس مع كل من لجنة التحول الرقمى بالجامعة والشركة العربية للتصنيع.



ناقش اللقاء، شكل ومحتوى موحدا للمواقع الإلكترونية الخاصة بكليات الجامعة.



قالت ماجدة هجرس، إن مشروع التحول الرقمى يشرف عليه الدكتور امير السيد مهنا مدير وحدة التحول الرقمى والدكتور تامر حسنين نائب مدير الوحدة والدكتور حسام رفعت.



كما تمت مناقشة مشروع التحول الرقمى بجامعة القناة التى تسعى من خلالها الجامعة لتكون أول جامعة ذكية فى مصر تعمل بدون اوراق.

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حضر اللقاء كل من الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة وعمداء الكليات العملية بالجامعة.