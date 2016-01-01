التعليم العالي توضح مصير الأنشطة الطلابية خلال العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا

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قالت الدكتورة رشا كمال رئيس إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن العام الدراسي المقبل ستشهد الأنشطة في مصر للطلاب الوافدين إقامتها عن طريق الاونلاين، بالإضافة إلى أن الكليات بدأت بالفعل تقدم ورش العمل أونلاين، وذلك أيضا ضمن خطة وزير التعليم العالي قبل ظهور فيروس كورونا من أجل تطوير المناهج التعليمية وتطبيق التعليم الهجين والذي استطاعت الوزارة بدء تطبيقه في وقت وجيز.



وأضافت في تصريح لموقع صدى البلد أن كل جامعة ستحدد للطلاب الوافدين بالخارج مواعيد تناسبهم لأداء الامتحانات بعد انتهاء حظر الطيران وفقا لدولهم وذلك دون فقد فرصة الحصول على تقدير لتأخر الامتحان.



أعلنت الدكتورة رشا كمال، رئيس إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إطلاق أول منصة ذكية إلكترونية لجميع الخدمات التي قد يحتاجها الطالب الوافد في مصر وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات والأطراف المعنية لتقديم الخدمة بشكل مميز، موضحة أن وزارة التعليم العالي بصدد الإعلان عنها.

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وقالت الدكتورة رشا كمال رئيس إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قدرة مصر على السيطرة على الوضع بالنسبة لفيروس كورونا يجعلها من الدول الأكثر استقطابا للطلاب الوافدين في المنطقة ، مشيرة إلى أن الإدارة هذا العام لا تطمح إلى زيادة أعداد الطلاب الوافدين الذين تستقبلهم سنويا.