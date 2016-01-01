قالت الدكتورة رشا كمال رئيس إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن العام الدراسي المقبل ستشهد الأنشطة في مصر للطلاب الوافدين إقامتها عن طريق الاونلاين، بالإضافة إلى أن الكليات بدأت بالفعل تقدم ورش العمل أونلاين، وذلك أيضا ضمن خطة وزير التعليم العالي قبل ظهور فيروس كورونا من أجل تطوير المناهج التعليمية وتطبيق التعليم الهجين والذي استطاعت الوزارة بدء تطبيقه في وقت وجيز.
وأضافت في تصريح لموقع صدى البلد أن كل جامعة ستحدد للطلاب الوافدين بالخارج مواعيد تناسبهم لأداء الامتحانات بعد انتهاء حظر الطيران وفقا لدولهم وذلك دون فقد فرصة الحصول على تقدير لتأخر الامتحان.
أعلنت الدكتورة رشا كمال، رئيس إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إطلاق أول منصة ذكية إلكترونية لجميع الخدمات التي قد يحتاجها الطالب الوافد في مصر وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات والأطراف المعنية لتقديم الخدمة بشكل مميز، موضحة أن وزارة التعليم العالي بصدد الإعلان عنها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على التعليم العالي توضح مصير الأنشطة الطلابية خلال العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق