أكد الدكتور وائل كامل، عضو هيئة التدريس بجامعة حلوان، لا اعتقد ان نظام الدمج سيقضي على الكتاب الجامعي بسبب ضعف رواتب اعضاء هيئة التدريس التي يضطر البعض لتحسين دخله من خلال بيع الكتاب الجامعي في التخصصات ذات الاعداد الكبيرة ، إلا لو صدرت قرارات عليا بتفعيل التعليم الالكتروني كما يجب ان يكون بمراجع متعددة ومصادر مختلفة، واقترن معه تحسين دخل اعضاء هيئة التدريس بزيادة رواتبهم.
وقال كامل في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، أن مسمى الكتاب الجامعي هو مسمى يعبر عن منتهي القصور في نظام تعليمنا الجامعي.
وأوضح أن الفرق بين التعليم الجامعي وما قبله، هو اعتماد الطالب وبحثه عن المعلومات من مصادر ومراجع متعددة، لخلق مدارس فكرية مختلفة، ولفتح المجال أمام الطلاب لتنمية قدراتهم ومهاراتهم كلا حسب مجهوداته وطموحاته، للاستزدادة من التخصص، ليعتادوا على البحث عن المعلومات بانفسهم حتى بعد تخرجهم.
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التعليقات على أستاذ بجامعة حلوان: لن يتم القضاء على الكتاب الجامعي إلا بـ "قرارات عليا"
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