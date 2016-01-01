قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن من لا يفهمون الشريعة الإسلامية السمحاء يتهمونها بأنها ذات منهج ذكورى.
وأضاف عبدالمعز، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن هؤلاء يزعمون بأن الرجال يذهبون للصلاة فى المساجد، والسيدات يصلين فى المنزل، ولا يحصلن على ثواب الذهاب للمسجد، أو الصلاة فى جماعة ، وهذه مقارنة غير دقيقة.
وأشار إلى أن التفاوت فى الاجر وارد، والمرأة تؤجر على ما تفعله فى المنزل من تربية الأبناء، وهو اجر المجاهدات فى سبيل الله، وايضا حسن التبعل لزوجها يعادل جميع ابواب الخير".
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التعليقات على رمضان عبد المعز: التفاوت في الأجر على العبادة "وارد" .. فيديو
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