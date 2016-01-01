رمضان عبد المعز: التفاوت في الأجر على العبادة "وارد" .. فيديو



الشيخ رمضان عبدالمعز الشيخ رمضان عبدالمعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن من لا يفهمون الشريعة الإسلامية السمحاء يتهمونها بأنها ذات منهج ذكورى.



وأضاف عبدالمعز، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن هؤلاء يزعمون بأن الرجال يذهبون للصلاة فى المساجد، والسيدات يصلين فى المنزل، ولا يحصلن على ثواب الذهاب للمسجد، أو الصلاة فى جماعة ، وهذه مقارنة غير دقيقة.



وأشار إلى أن التفاوت فى الاجر وارد، والمرأة تؤجر على ما تفعله فى المنزل من تربية الأبناء، وهو اجر المجاهدات فى سبيل الله، وايضا حسن التبعل لزوجها يعادل جميع ابواب الخير".

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وذكر أن الله قال في كتابه (فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً) فمع أنهما يحصلان على الثواب إلا أن الله فضل المجاهدين لزيادة المشقة لديهم في الحرب عن القاعدين.وأكد أن المرأة تأخذ أجر لا يأخذه الرجال، فهي تحمل وتلد ، وتأخذ أجر المجاهدات في سبيل الله وأجر العاملات القانتات ، وحسن تبعلها لزوجها يعدل الخير كله.