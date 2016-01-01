هل الشريعة الإسلامية ذكورية ؟.. رمضان عبد المعز يرد

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صورة الخبر: رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى
رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى

قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن من لا يفهمون الشريعة الإسلامية السمحاء يتهمونها بأنها منهج ذكورى، لأن الرجال يذهبون للصلاة فى المساجد، والسيدات يصلين فى المنزل، ولا يحصلن على ثواب الذهاب للمسجد، أو الصلاة فى جماعة .

وأوضح «عبدالمعز» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين: التفاوت فى الاجر وارد، والمرأة تؤجر على ما تفعله فى المنزل من تربية الأبناء، وهو أجر المجاهدات فى سبيل الله، وايضا حسن التبعل لزوجها يعادل جميع أبواب الخير".

جاء ذلك في رده على دعاوى هل الشريعة ذكورية تكلف الرجال بالصلاة فى المساجد والنساء بالمنزل فينقص أجر النساء عن الرجال.

وكان رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، قال في حلقة سابقة ، إن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بترتيل وتدبر القرآن الكريم، وليس الحفظ، مشيرًا إلى أن عددا كبيرا من الصحابة - رضوان الله تعالى عنهم- لم يكونوا يحفظون القرآن الكريم كاملا.

وأوضح «عبدالمعز» قائلًا:« نحمد الله سبحانه وتعالي، على أن عددا كبيرا من المصريين يحفظون كتاب الله عز وجل».

المصدر: elbalad

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