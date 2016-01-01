طريقة عمل ملوخية بالرجلة .. فيديو

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ملوخية بالرجلة

الملوخية من اشهر الأطباق المصرية ولكن يمكن تغيير نكهتها قليلا بإضافة بعض العناصر المغذية مثل الرجلة والتى فى نفس الوقت تكسبها مذاقا مميزا.

الرجلة نبات طبى قديم كان يستخدم فى علاج مشاكل الجهاز الهضمى بشكل واسع و علاج البواسير والحفاظ على صحة القلب والغريب ان لها دور فعال فى انقاص الوزن وصحة البشرة.

نقدم لكم طريقة عمل ملوخية بالرجلة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على سي بي سي سفرة
مقادير ملوخية بالرجلة:
رجلة
ملوخية خضراء
ثوم مفروم
مرقة لحمة
كزبرة جافة ناعمة
كزبرة خضراء
سمنة
فلفل اسود
صلصة طماطم

طريقة عمل ملوخية بالرجلة
- ضهى الملوخية الخضراء والكزبرة الخضراء والرجلة فى الكبة وافرميهم جيدا
- في حلة على النار ضعى الملوخية مع الماء والمرقة انتظرى قليلا ثم ضعى الصلصة الطماطم
- فى طاسة اخرى حمرى الثوم والكزبرة الجافة في السمنة وتترك جانبا الى ان تقترب الملوخية من الغليان تضاف الطشة وتطفأ النار ولا تغطى حتى تبرد.

المصدر: elbalad

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