أسباب ارتفاع حرارة القدمين وعلاجها

أوضح الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن ارتفاع حرارة القدمين من الحالات المرضية التي تحدث لأسباب متعددة.
وأضاف "الدالي" أن الاعتلال العصبي السكري من أشهر أسباب ارتفاع حرارة القدمين، ويحدث هذا الاعتلال كإحدى مضاعفات مرض السكري، ويصاحبه بعض الأعراض مثل التنميل و قلة الشعور بالألم، و التغيرات بدرجة الحرارة خاصة بالقدم، وشعور بالحرقان في الأطراف، وألم عند المشي.
وهذه الاعراض تتطلب سرعة اللجوء إلى الطبيب المختص خصوصا في حال الشعور المستمر بحرارة القدمين بالرغم من الرعاية الذاتية لعدة أسابيع ، أو إذا ازدادت حدة الألم وانتشرت الحرارة من القدمين إلى الساق مع فقدان الشعور بالأصابع والقدم.
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