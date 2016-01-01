أسباب ارتفاع حرارة القدمين وعلاجها



ارتفاع حرارة القدمين ارتفاع حرارة القدمين

أوضح الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن ارتفاع حرارة القدمين من الحالات المرضية التي تحدث لأسباب متعددة.



وأضاف "الدالي" أن الاعتلال العصبي السكري من أشهر أسباب ارتفاع حرارة القدمين، ويحدث هذا الاعتلال كإحدى مضاعفات مرض السكري، ويصاحبه بعض الأعراض مثل التنميل و قلة الشعور بالألم، و التغيرات بدرجة الحرارة خاصة بالقدم، وشعور بالحرقان في الأطراف، وألم عند المشي.



وهذه الاعراض تتطلب سرعة اللجوء إلى الطبيب المختص خصوصا في حال الشعور المستمر بحرارة القدمين بالرغم من الرعاية الذاتية لعدة أسابيع ، أو إذا ازدادت حدة الألم وانتشرت الحرارة من القدمين إلى الساق مع فقدان الشعور بالأصابع والقدم.

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وأكد الدالي أن هناك أنواعا مختلفة من الاعتلال العصبي السكري مما يتسبب في مجموعة متنوعة من الأعراض، ففي حال الإصابة بمرض السكري سيتعين على المريض التحقق بانتظام من مستويات الجلوكوز في الدم وأن يتم استشارة الطبيب إذا ما اتضحت بعض أعراض الاعتلال العصبي السكري المتمثلة في الحساسية للمس، وفقدان الشعور باللمس، وصعوبة في التنسيق عند المشي، والخدر أو الألم في اليدين أو القدمين، مع الشعور بضعف العضلات أو الهزال.وشدد "الدالي" على ضرورة إدارة المريض لنسبة السكر في الدم بمراقبة مستوياته باستمرار، وتناول الأدوية على النحو المنصوص عليه، واتباع النظام الغذائي الخاص به بهدف تجنب الإصابة بالاعتلال العصبي السكري، وفي حال الإصابة يمكن اتباع توصيات الطبيب لإبطاء تقدمه ، ومع الرعاية المناسبة ، يمكن تقليل الأضرار والمضاعفات الخاصة بهذا المرض.