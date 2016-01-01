طبيب يكشف عن أطعمة وأدوية تسبب زيادة العرق.. شاهد

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زيادة العرق

أكد الدكتور الصيدلي باهر السعيد أن الغدد الخاصة بالعرق موجودة في كافة الجسم، وهي نوعين، أحدهما تفرز العرق والسوائل والسموم على الجلد وتنفتح عند ارتفاع حرارة الجسم، والآخر هو الغدد تحت الإبطين والعانة، وتفرز سائلا أبيض ليس له رائحة كريهة لكن البكتريا المسببة للعرق هي التي تحول رائحته للكريهة.

وأضاف باهر السعيد خلال لقائه في برنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك عوامل تسبب زيادة رائحة العرق الكريهة، أولها العوامل الوراثية، كذلك ارتفاع درجات الحرارة الشديد.

كما أوضح أن الغضب والخوف والقلق والتوتر يسبب زيادة التعرق، كذلك النساء بعد سن اليأس يتعرضن للتعرق أكثر بعد انقطاع الطمث.

وأشار إلى أن هناك بعض الأدوية التي تسبب رائحة العرق الكريهة منها مرضى السرطان وانخفاض مستوى السكر في الدم لأنهم معرضون لزيادة التعرق، كذلك الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات والمسكنات لفترة طويلة.

أما عن المأكولات التي تزيد العرق منها الأطعمة الحارة، والكافيين الموجود في الشاي والقهوة، وكذلك الكحوليات.

المصدر: elbalad

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