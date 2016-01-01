لو سنك فوق الـ 50 .. اعرف أهم فحوصات القولون الدورية

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فحوصات القولون الدورية

تعد أمراض القولون من أكثر المشكلات الصحية شيوعا.. ومع تقدم السن تتعرض لبعض التطور الذي يمكنها من أن تتحول لأمراض أكثر خطورة. لذا فإن الفحوصات الدورية لمن تجاوزوا سن الـ 50 مهمة جدا.

وعرض موقع "" drugs أهم الفحوصات الدورية التى ينبغى على من تجاوزوا الـ 50 عاما إجراؤها بشكل دورى للوقاية من أمراض القولون الخطيرة.

• تنظير القولون: يجري فى حالة القولون الطبيعي يكرر خلال 10 سنوات.

• فحص الدم الخفي في البراز ويتم اجراؤه سنويًا ، وهو اختبار سهل يمكن إجراؤه في المنزل.

• التنظير السيني المرن يتم تكراره كل خمس سنوات، ويجرى معه اختبار الدم الخفي في البراز سنويًا.

• حقنة الباريوم على النقيض المزدوج - انخفض استخدام هذا كاختبار فحص خلال السنوات الأخيرة.

المصدر: drugs

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