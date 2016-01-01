أكد النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه سيتم إقرار مادة بقانون البنك المركزي تنص على معاقبة من يقوم بالكتابة على النقود الورقية، وذلك خلال مناقشات اللجنة للقانون غدًا الثلاثاء.
وقال النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن الكتابة على النقود الورقية يكلف الدولة أموال باهظة حيث أن البنك المركزي يقوم بإعدام النقود المكتوب عليها مما يعد إهدار للمال العام لذلك ستكون هناك عقوبة تصل إلى الحبس للكتابة على النقود الورقية.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن اللجنة كانت ناقشت وضع عقوبة للكتابة على النقود في بداية الأمر لكن رأت أن تطبيقها صعب، في حين أن مجلس الدولة طالب بوضع عقوبة لهذا قام المجلس بإعادة النظر في الأمر.
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التعليقات على تصل للحبس.. البرلمان: تجريم الكتابة على النقود بعقوبات رادعة
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