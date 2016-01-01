احترس.. طعام غير متوقع يدمر القلب



طعام غير متوقع يدمر القلب طعام غير متوقع يدمر القلب

تعد عضلة القلب من أهم الأعضاء الموجود فى جسم الإنسان وأي تلف بها ممكن يتسبب فى تدمير صحة الإنسان بل حياته.



ويلعب الطعام دورا كبيرا في الحفاظ على صحة القلب ومن بين الأشياء التى تضره بشكل كبير هى تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة كبيرة من الصوديوم.

ووفقا لما أورده موقع "بولد سكاى" فإن أنواع الشوربة المصنعة أو المرقة أو العبوات التى تصاحب بعض الأطعمة لتكسبها مذاق الشوربة مثل تلك الموجودة فى اكياس الشعيرية سريعة التحضير.



تحتوى هذه الأطعمة على نسبة كبيرة من الصوديوم الذى يضر الجسم ويسبب مشاكل كثيرة أبرزها أمراض القلب وتلف الشرايين، فضلا عن أن القيمة الغذائية لمعظم هذه الأنواع ليست عالية لذا يفضل استبدالها ببعض أنواع الشوربة المنزلية التى يتم تحضيرها بسهولة وبشكل صحى ويمكن اكسابها المذاق الرائع ببعض التوابل الصحية.

