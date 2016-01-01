الشقة بمليون جنيه.. تفاصيل إزالة أكبر برج بالجيزة يملكه كبار المقاولين.. شاهد



ازالة أكبر برج مخالف بالجيزة ازالة أكبر برج مخالف بالجيزة

بدأت محافظة الجيزة حملتها لإزالة أكبر مجموعة أبراج متجاورة بمنطقة شارع الكباش بمركز أوسيم، والتي يبلغ ارتفاعها 14 دورا، تم بناؤها بالمخالفة، وضمن المباني التي صدر بحقها قرارات إزالة واجبة النفاذ.



علم "صدى البلد" من مصادره الخاصة، أن تلك الأبراج يملكها جماعة من كبار المقاولين في مركز ومدينة أوسيم بالجيزة، والتي تم بناؤها جميعها بالمخالفة ودون الحصول على تراخيص بناء.



وأوضحت المصادر، أن محافظة الجيزة استندت، في قرار الإزالة لتلك الأبراج على أنها جميعها تعديات على الأراضي الزراعية، وتم بناؤها خارج الحيز العمراني دون الحصول على تراخيص.

قد يعجبك أيضا...

الكارثة الكبرى التي استندت عليها محافظة الجيزة في قرار إزالة تلك العقارات أنها غير مطابقة للارتفاعات الموضوعة للمنطقة، ويشكل ارتفاعها خطورة كبيرة سواء على من يقطن تلك العقارات والمناطق المجاورة.وطبقا لموقع تلك الأبراج التي تم بناؤها بالمخالفة ودون الحصول على تراخيص بناء، إذ يبلغ ارتفاع البرج الواحد 14دورا، ويقترب سعر الشقة الواحدة في تلك الأبراج من المليون جنيه، وذلك نتيجة قربها من مخرح الضبعة الجديد، في حين أن الدور الواحد به ٦ شقق سكنية.يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه محافظة الجيزة موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناءِها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التى تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.وأكد محافظ الجيزة أنه تم إزالة ٦ حالات بناء مخالف بمركز أوسيم شملت ازالة فيلا بالكامل على مساحة ١٠٠٠م تقريبًا واخري علي مساحه ٥٠٠ م مقامة بالمخالفة بجوار محور الضبعة ببشتيل بالإضافة إلى إزالة ٤ عقارات مخالفة بمنطقة البراجيل.ويتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مدار اليوم مجهودات إزالة العقارات المخالفة ومواجهة مخالفات البناء بكافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة في ضوء حرص المحافظة على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين.ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشددًا على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات بل وضبط المخالف لكى ينال الجزاء القانونى.