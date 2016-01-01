وزير الخارجية الإثيوبي ينفي البدء الفعلي لتعبئة خزان "سد النهضة" يوم 8 يوليو

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صورة الخبر: سد النهضة
سد النهضة

نفى وزير الخارجية الإثيوبي غدو أندرجاتشاو، اليوم الاثنين، ما تم تداوله إعلاميا بشأن البدء الفعلي لتعبئة خزان سد النهضة يوم 8 يوليو.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي لبوابة "العين الإخبارية" الإماراتية إن حكومته لم تصرح بهذا الأمر، متعهدا بمساءلة أي وسيلة إعلام محلية نشرت هذا الخبر.

وأشار الوزير الإثيوبي إلى المفاوضات بشأن سد النهضة ما زالت مستمرة برعاية الاتحاد الأفريقي.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت على لسان إعلام محلي إثيوبي أن تعبئة خزان سد النهضة بدأت فعليا يوم 8 يوليو الجاري.

وتتواصل مفاوضات سد النهضة لحل القضايا الخلافية المتعلقة بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة خاصة خلال سنوات الجفاف بين إثيوبيا ومصر والسودان.

المصدر: بوابة "العين الإخبارية

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