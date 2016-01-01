وزير الخارجية الإثيوبي ينفي البدء الفعلي لتعبئة خزان "سد النهضة" يوم 8 يوليو

نفى وزير الخارجية الإثيوبي غدو أندرجاتشاو، اليوم الاثنين، ما تم تداوله إعلاميا بشأن البدء الفعلي لتعبئة خزان سد النهضة يوم 8 يوليو.
وقال وزير الخارجية الإثيوبي لبوابة "العين الإخبارية" الإماراتية إن حكومته لم تصرح بهذا الأمر، متعهدا بمساءلة أي وسيلة إعلام محلية نشرت هذا الخبر.
وأشار الوزير الإثيوبي إلى المفاوضات بشأن سد النهضة ما زالت مستمرة برعاية الاتحاد الأفريقي.
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