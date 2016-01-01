الصين ترد بالمثل وتفرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين

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الصين ترد بالمثل وتفرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين

فرضت الصين عقوبات على مسؤولين أمريكيين وكيانات في الولايات المتحدة شملت السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، وذلك ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولين صينيين كبار.

وكشفت هوا تشون ينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عن العقوبات خلال إفادة صحفية اليوم الاثنين، موضحة أنه تم فرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين وكيانات في الولايات المتحدة، وذلك ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولين صينيين كبار بسبب ما يقال عن انتهاكات لحقوق الإنسان بحق أقلية الأويغور المسلمة.

ويأتي ذلك ردا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة يوم الخميس، استنادا إلى ما يسمى"قانون مغنيتسكي العالمي"، على أربعة مسؤولين رفيعي المستوى ومؤسسة أمنية في إقليم سنجان الصيني ذاتي الحكم، بدعوى تورطهم في انتهاكات حقوقية، لاسيما بحق أقلية الأويغور المسلمة.

المصدر: رويترز

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