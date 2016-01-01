أعلنت شركة "مصر للطيران" عن شروط جديدة على مواطنيها الراغبين بالسفر للإمارات العربية المتحدة، موضحة أنه من الضروري قيام المسافرين بإجراء تحليل PCR الخاص بخلوهم من فيروس كورونا.
وقالت مصر للطيران ، أنه بالنسبة للمسافرين إلى مدينة دبي اعتبارا من اليوم 12 يوليو 2020 وحتى إشعار آخر، ضرورة إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية قبل السفر من القاهرة إلى مدينة دبي، حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مطارات دبي لتقليل انتشار فيروس كورونا.
وطالبت مصر للطيران المسافرين من مصر الاتصال بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، لمعرفة المعامل المعتمدة لإصدار شهادة الـ PCR.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مصر تعلن عن شروط إلزامية لسفر مواطنيها إلى الإمارات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق