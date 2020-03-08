ارتفع إنتاج شركة سنتامين من الذهب بمنجم السكري في مصر، خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 11%، ليصل إلى حوالي 131 ألف أوقية، مقابل نحول 118 ألف أوقية من الذهب خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات الشركة الصادرة مساء أمس الأحد على موقعها الإلكتروني.
وبحسب البيانات، فإن إنتاج الشركة من منجم السكري قد زاد خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 5%، مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، عندما بلغ حوالي 125.1 ألف أوقية من الذهب.
وقال مارتن هورغان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين للذهب، إن الشركة تواصل إدارة التأثيرات المستقبلية المحتملة لأزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الشركة مازالت تستهدف إنتاج ما يتراوح بين 510 ألف أوقية و525 ألف أوقية خلال العام الحالي.
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التعليقات على ارتفاع إنتاج الذهب في منجم السكري 11% في الربع الأول من 2020
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