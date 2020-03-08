الذهب يتراجع.. أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين في مصر 13-7-2020
أسعار الذهب اليوم الاثنين 13-7-2020 في مصر، شهدت انخفاضا طفيفا مقارنة بالأمس ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد موجة التذبذب التي شهدتها الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية ، ووصل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 796 جنيها بعد أن كان سعر جرام الذهب عيار 21 : 799 جنيهًا أمس.
ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.
أسعار الذهب عيار 21
سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 796 جنيها للجرام بدون مصنعية.
سعر الذهب في مصر
وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:
سعر جرام الذهب عيار 24
سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 910 جنيها.
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سعر جرام الذهب عيار 21
وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 796 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 18
سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 682 جنيها
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سعر جرام الذهب عيار 14
سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 531 جنيها
سعر أوقية الذهب عيار 24
بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 28,292 جنيه
سعر الجنيه الذهب
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 6,368 جنيها
سعر كيلو الذهب عيار 24
بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 909,714 جنيها
سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم
وعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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