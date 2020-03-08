

الذهب يتراجع.. أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين في مصر 13-7-2020 الذهب يتراجع.. أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين في مصر 13-7-2020



أسعار الذهب اليوم الاثنين 13-7-2020 في مصر، شهدت انخفاضا طفيفا مقارنة بالأمس ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد موجة التذبذب التي شهدتها الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية ، ووصل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 796 جنيها بعد أن كان سعر جرام الذهب عيار 21 : 799 جنيهًا أمس.



ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.



أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 796 جنيها للجرام بدون مصنعية.

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