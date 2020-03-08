سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين

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سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين

استقر سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 13-7-2020، أمام الجنيه اليوم الاثنين، حيث وصل في البنك المركزي 15.92 جنيه جنيها للشراء ، بعد أن كان 16.04 الأسبوع الماضي في نفس اليوم.



ووصل سعر الدولار في بنك البركة 16.01 جنيه للشراء و16.11 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل 15.95 جنيه للشراء و16.05 جنيه للبيع، وفي بنك عودة 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع، وفي بنوك:"الكويت الوطني، المصري الخليجي، العربي الافريقي الدولي، البنك الاهلي الكويتي" سجل 15.93 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع، وفي بنك الاسكندرية 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع.

المصدر: صدى البلد

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