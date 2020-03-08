استقر سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 13-7-2020، أمام الجنيه اليوم الاثنين، حيث وصل في البنك المركزي 15.92 جنيه جنيها للشراء ، بعد أن كان 16.04 الأسبوع الماضي في نفس اليوم.
ووصل سعر الدولار في بنك البركة 16.01 جنيه للشراء و16.11 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل 15.95 جنيه للشراء و16.05 جنيه للبيع، وفي بنك عودة 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع.
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