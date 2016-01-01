

مواصفات هيونداي إلنترا elantra n line الرياضية الجديدة.. فيديو وصور مواصفات هيونداي إلنترا elantra n line الرياضية الجديدة.. فيديو وصور

أعلنت شركة هيونداي موتورز الكورية عن التصميم الجديد للسيارة elantra n line والتي ستطرح قريبا في الأسواق، والتي تميزت بعناصر تصميم جديدة خاصة لعلامة "إن - N" من هيونداي، بالإضافة إلى الترقيات التي طرأت على الهيكل والمحرك التوربيني الجديد .



تم الكشف عن elantra n line مؤخرًا ومنذ إطلاقها؛ تعمل العلامة التجارية "إن - N" عالية الأداء على تطوير سيارات ممتعة للقيادة، ينبض لها قلب السائق والتي أضافت المزيد من الروح الرياضية على تصميم إلنترا الجديدة .



تأتي العلامة التجارية التي يقدمها قسم N الرياضي لدى شركة هونداي موتور مجموعة منوعة من السيارات عالية الأداء من هيونداي، تضم السيارات مثل elantra n line ذات التصميم الرياضي أو تقديم طرازات هيونداي الكلاسيكية بإحساس مختلف كليا يلهم السائق .

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جدير بالذكر أن خط elantra n line يتميز بتصاميمه المميزة والأداء الرياضي القوي للغاية، لذا تقوم هيونداي بتوسيع من إنتاج هذا الخط ليتمكن المزيد من العملاء من تجربة الأداء العالي لعلامة "إن" N علي خطي علامة ليكزس من تويوتا .