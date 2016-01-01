أعلنت شركة هيونداي موتورز الكورية عن التصميم الجديد للسيارة elantra n line والتي ستطرح قريبا في الأسواق، والتي تميزت بعناصر تصميم جديدة خاصة لعلامة "إن - N" من هيونداي، بالإضافة إلى الترقيات التي طرأت على الهيكل والمحرك التوربيني الجديد .
تم الكشف عن elantra n line مؤخرًا ومنذ إطلاقها؛ تعمل العلامة التجارية "إن - N" عالية الأداء على تطوير سيارات ممتعة للقيادة، ينبض لها قلب السائق والتي أضافت المزيد من الروح الرياضية على تصميم إلنترا الجديدة .
تأتي العلامة التجارية التي يقدمها قسم N الرياضي لدى شركة هونداي موتور مجموعة منوعة من السيارات عالية الأداء من هيونداي، تضم السيارات مثل elantra n line ذات التصميم الرياضي أو تقديم طرازات هيونداي الكلاسيكية بإحساس مختلف كليا يلهم السائق .
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التعليقات على مواصفات هيونداي إلنترا elantra n line الرياضية الجديدة.. فيديو وصور
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