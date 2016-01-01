

(بي إم دبليو) تستدعي 356 سيارة في الصين لمخاطر تتعلق بالسلامة (بي إم دبليو) تستدعي 356 سيارة في الصين لمخاطر تتعلق بالسلامة

أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق استدعاء شركة "بي إم دبليو" المحدودة لتجارة السيارات 356 سيارة، بسبب عيوب في قضبان الربط في نظام التوجيه.



وذكرت المصلحة –في بيان اليوم- أن عملية الاستدعاء، المقرر أن تبدأ في 24 يوليو الجاري، ستتضمن سيارات من طرازات X3 M وX4 M وZ4 المستوردة المصنعة في الفترة من 11 ديسمبر 2018 إلى 14 مايو 2019.



وأوضحت المصلحة أن قضبان الربط في نظام التوجيه في السيارات المعنية قد تنكسر عندما يصبح الحمل الاهتزازي كبيرا جدا، لاسيما عندما تكون حالة الطريق رديئة بشكل خاص، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة مخاطر الحوادث.

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ومن المقرر أن تستبدل الشركة المعنية قضبان الربط المعيبة مجانا من أجل القضاء على المخاطر.