

لأول مرة في العالم.. تعرف على مواصفات السيارة الطائرة cityhawak.. فيديو وصور لأول مرة في العالم.. تعرف على مواصفات السيارة الطائرة cityhawak.. فيديو وصور

اعلنت شركة Urban Aeronautics تصنيعها لسيارة جديدة تحمل إسم CityHawk تستطيع السيارة من حمل تسع او ستة ركاب و تحلق بهم في الجو و تعتمد السيارة علي محركيين كهربائيين ينتج كل منهما 939 حصانا.



واعلنت الشركة ان السيارة urban aeronautics cityhawk لا تحتوي على أجنحة وهي مخصصة للاستخدام داخل المدن وفي حالات الطوارئ. كما وستعمل بواسطة وقود الهيدروجين الذي لا تلّوث البيئة و تتولي شركة hypoint تطوير خلايا الوقود الهيدروجينية في هذه السيارة الطائرة.



و قد ظهرت في كثير من المرات السيارات الطائرة في القصص المصورة وأفلام الخيال العلمي فقط، لكنها ستكون قريبا حقيقية و تعتمد الشركة علي شركة fancraft التي تقدم تقنيات ديناميكية هوائية تساعد علي التحكم بشكل أفضل وتحسين السرعة و تقليل الضوضاء.

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خلايا الوقود الموجودة في السيارة urban aeronautics cityhawk توفر قدر أكبر من الطاقة يطول عمرها إلى أكثر من 20.000 ساعة ويمكن اعادة شحنها خلال دقائق معدودة و هي مصممة لتكون تاكسي طائر مثل السيارات الطائرة التي نشاهدها في افلام الخيال العلمي.