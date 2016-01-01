

فوائد القهوة لمرضى الكبد فوائد القهوة لمرضى الكبد

أعلن كبير أطباء مستشفى موسكو رقم 71، ألكسندر مياسنيكوف، عن فوائد القهوة الطبيعية للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد المختلفة. ووفقا للطبيب، فإن هذا المشروب لا يسبب أي ضرر للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد وجهاز القلب والأوعية الدموية.



وكتب الطبيب على صفحته على إنستغرام: "من ثلاث إلى خمس أكواب من القهوة يوميًا للمصابين بأمراض الكبد ضرورية".



وأوضح مياسنيكوف أن التناول المنتظم للقهوة يمكن أن يمنع التهاب الكبد بدلا من أن يتطور إلى تليف الكبد وتليف الكبد إلى سرطان.

بالإضافة إلى ذلك، تحدث الطبيب عن تأثير القهوة الطبيعية على مرضى ارتفاع ضغط الدم. وأضاف مياسنيكوف أنه إذا كان الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض يشربون القهوة ليس لأول مرة وتكيفوا معها، فإن الشراب لا يسبب زيادة في الضغط.