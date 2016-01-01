وفقا لعلماء أمريكيين وصينيين، تم العثور على أجسام مضادة لفيروس كورونا في حليب ثدي النساء اللواتي مرضن بكوفيد-19.
ويقول الباحثون إنه لا يساعد الطفل على مقاومة مسببات الأمراض فحسب، بل يمكن استخدامه أيضًا لأغراض وقائية لتوفير الحماية للبالغين.
جمع عملهم بيانات الآلاف من الأمهات المرضعات، 350 منهن مرضن بكورونا. قام العلماء بتحليل عينات من حليبهن، والتي تم جمعها بعد 14-30 يومًا بعد أن خفت الأعراض. ونتيجة لذلك، تبين أن 80% من الحليب يحتوي على أجسام مضادة IgA. هذه هي الأجسام المضادة المتخصصة التي يمكن أن تعيش في الجهاز الهضمي بعد معالجتها بعصير المعدة لحماية الطفل من العدوى.
كما تم العثور على أجسام مضادة أخرى (IgG и IgM)، والتي تم العثور عليها بنسبة صغيرة في حليب الثدي، حسب صحيفة "إزفيستيا".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على العثور على أجسام مضادة لكورونا في حليب الأم
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق