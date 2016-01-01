

وفاة راكب أمواج مراهق في هجوم مشتبه به لسمك القرش في أستراليا وفاة راكب أمواج مراهق في هجوم مشتبه به لسمك القرش في أستراليا

اعلنت الشرطة الأسترالية مؤخرا ان صبيا في الخامسة عشرة من عمره لقي حتفه في هجوم مشتبه به على قرش اثناء ركوبه الأمواج في نيو ساوث ويلز باستراليا.



وقالت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان "أبلغ شهود الشرطة أن سمكة قرش هاجمت المراهق بينما كان يتجول في ويلسونز هيدلاند على شاطئ وولي بالقرب من جرافتون."



وأضاف "جاء العديد من راكبي الألواح لمساعدته قبل مساعدة المراهق المصاب على الشاطئ، وتم تقديم الإسعافات الأولية لإصابات خطيرة في ساقيه وعلى الرغم من جهود الإنعاش القلبي الرئوي لإحيائه ، توفي الشاب البالغ من العمر 15 عامًا في مكان الحادث" قال.

وتم إغلاق الشواطئ في المنطقة بما في ذلك Wooli و Diggers Camp

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و Minnie Water، وتحقق الشرطة في الحادث يعد هذا خامس هجوم قاتل لأسماك القرش في استراليا هذا العام.في الأسبوع الماضي ، توفي رجل يبلغ من العمر 36 عامًا في ولاية كوينزلاند الأسترالية بعد تعرضه لهجوم من قبل سمكة قرش أثناء الصيد بالرمح.في شهر يونيو ، قتل سمكة قرش راكب أمواج يبلغ من العمر 60 عامًا على شاطئ سولت بيتش بالقرب من كينغسكليف على أقصى الساحل الشمالي لنيو ساوث ويلز.