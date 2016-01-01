لم تكل امرأة أسترالية أو تمل طوال 15 سنة، ظلت تجرب فيها حظها من أجل الفوز بجائزة اليانصيب باستخدام الأرقام نفسها، حتى نالت مرادها أخيرا.
وكشفت المرأة التي فازت بمبلغ 700 ألف دولار أميركي، عن مفاجأة، بتأكيدها أن الرقم الفائز جاءها في المنام قبل 15 سنة.
وأوضحت أنها ظلت تحلم بالفوز بهذه الجائزة طوال تلك المدة، مما دفعها للاستمرار بشراء البطاقات، وفقا لموقع جائزة اليانصيب في ولاية كوينزلاند، شمال شرقي أستراليا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على امرأة تفوز بجائزة "اليانصيب" الكبرى.. برقم جاءها في المنام
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق