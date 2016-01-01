

نيو هورايزونز.. ذكرى وصول أول مسبار لكوكب بلوتو بعد 9 سنوات من إطلاقه نيو هورايزونز.. ذكرى وصول أول مسبار لكوكب بلوتو بعد 9 سنوات من إطلاقه



نيو هورايزونز، هو مسبار روبوت تابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" مرسل إلى الكوكب القزم بلوتو، حيث وصل في مثل هذا اليوم 13 يوليو قبل 5 أعوام، وحلق منذ 19 يناير 2006 بسرعة فائقة، صوب أطراف المجموعة الشمسية، وهو أول المركبات الفضائية التي سيمكن بواسطتها دراسة بلوتو وأقماره، وكذلك دراسة حزام كايبر المتكون من قطع ثلجية تحيط بالمجموعة الشمسية.



وبحسب بعض التقارير فقد انطلق المسبار من الأرض في 19 يناير 2006، ووصلت المركبة الفضائية نيوهورايزونز لكوكب بلوتو في تاريخ 13 يوليو 2015، وبذلك يصبح أول مسبار فضائي يحلق فوق الكوكب.



وتخطط "ناسا" دراسة المزيد من التفاصيل لهذا الكوكب عن طريق هذا المسبار، ويرجع تاريخ اكتشاف كوكب بلوتو إلى عام 1930 عن طريق عالم الفلك الأمريكي كلايد تومبو.

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ومركبة نيوهورايزونز هي أول مهمة لوكالة ناسا من ضمن فئة New Frontiers program، وهي أكبر حجمًا وأكثر تكلفة من Discovery Program ولكنها أصغر من Flagship Program.وبلغت تكاليف المهمة حوالي 650 مليون دولار على مدى 15 عاما (من 2001 إلى 2016)، وبُنيت هذه المركبة في معهد ساوث ويست للأبحاث، وكان مختبر الفيزياء التطبيقية للمركبة في جامعة جونز هوبكين.وهذه المركبة مزودة بعدة كاميرات ومعدات علمية منها مطياف تشتيت الضوء وأجهزة استشعار لرصد الغبار وحالة البلازما بغرض دراسة جيولوجيا كوكب بلوتو وقمره شارون، ورسم خرائط لتركيب سطحيهما ودرجة الحرارة والغلاف الجوي والأقمار الأخرى.وذكر أنه يستغرق إرسال إشارة لاسلكية إلى المركبة الفضائية نيو هورايزونز نحو 4 ساعات ونصف الساعة، حيث تبعد عن الأرض مسافة 5 مليارات كيلومتر، وكان الهدف من الرحلة هو اكتشاف كواكب أُخرى غير مُكتشفة في مدار المجموعة الشمسية.وحينما انطلقت المركبة كان تصنيف بلوتو لا يزال أنه كوكب، ولكن أُعيد تصنيفه في وقتٍ لاحق من قبل الاتحاد الفلكي الدولي فجُرد بلوتو من لقب كوكب ومن كونه الكوكب التاسع من كواكب المجموعة الشمسية وبات كوكبا قزمًا بعد أن اكتُشف أكثر من ألف من أمثاله ضمن حزام كايبر، في حين أن بعض العاملين في بعثة المسبار نيوهورايزونز من ضمنهم الآن ستيرن، اختلف برأيه عن ما قرره الاتحاد الفلكي الدولي بأن كوكب بلوتو هو الكوكب التاسع في كواكب المجموعة الشمسية.