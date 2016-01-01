تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في العراق

أعلنت تركيا مقتل جندي من قواتها شمالي العراق خلال الاشتباكات هناك، حسبما أكدت وزارة الدفاع التركية.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن الجندي التركي توفي بعد نقله للمستشفى، جراء إصابته خلال اشتباكات مسلحة بمنطقة العملية شمالي العراق
وزعمت وزارة الدفاع التركية تحييد 3 مسلحين من حزب العمال الكردستاني، في اشتباكات بمنطقة عملية "مخلب النمر"، التي أطلقتها أنقرة لاستهداف الأكراد شمال العراق.
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