كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مصر جاهزة لاستضافة مباريات الدور قبل النهائي والنهائي في دوري ابطال أفريقيا في حالة اتخاذ الاتحاد الافريقي لكرة القدم قرارا باسناد المهمة لمصر، وقال أشرف صبحي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة علي قناة اون تايم سبورت 2 عن تواصله مع اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة المصري، للتأكيد على قدرة مصر لاستضافة المباريات المتبقية من دوري أبطال إفريقيا.
وأضاف وزير الشباب والرياضة انه لا يوجد مانع من استضافة المباريات الافريقية ، ونتواصل مع اتحاد الكرة والكاف، ودائمًا جاهزين بالبنية الأساسية وقدراتنا وهذا الذي بلغناه للجبلاية".
في نفس السياق كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف اليوم السابع أن الكاف قد يجرى قرعة بين مصر والمغرب لاستضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا المتبقية، بعد اعتذار الكاميرون عن الاستضافة بسبب عدم الجاهزية.
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التعليقات على أشرف صبحي: هناك تواصل مع كاف والجبلاية لاستضافة مباريات أبطال أفريقيا
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