اللحظات الأولى لحريق بسفينة بونهوم ريتشارد بالقاعدة البحرية الأمريكية.. فيديو ووصور



حريق بسفينة بونهوم ريتشارد بالقاعدة البحرية الأمريكية حريق بسفينة بونهوم ريتشارد بالقاعدة البحرية الأمريكية

تحاول وحدات الإطفاء إخماد الحريق الذي نشب على ظهر سفينة "بونهوم ريتشارد" الحربية بعد وقوع انفجار على متنها، وفقا لما أعلنته إدارة إنقاذ الحرائق في سان دييجو التابعة لولاية كاليفورنيا الأمريكية.



إدارة إنقاذ الحرائق في سان دييجو التابعة لولاية كاليفورنيا الأمريكية، أعلنت أيضا أن الانفجار تسبب بإصابة شخص على الأقل، كما أظهرت مشاهد مصورة من مكان الحريق العديد من رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران ويقتحمون الدخان الكثيف المتصاعد من السفينة البرمائية الراسية في قاعدة سان دييغو البحرية.



https://twitter.com/i/status/1282387662662402048



