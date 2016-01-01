إليك طريقة عمل دجاج البروستد في المنزل



دجاج البروستد دجاج البروستد



يقبل الكثير من الأطفال والكبار على تناول دجاج بروستد المقرمش ويعشقه الكثير .. يمكنك تناول دجاج البروستد بالمنزل بدون الحاجة للذهاب للمطاعم والتعرض لخطر عدوى كورونا.



قدم الشيف شربيني طريقة عمل دبابيس الدجاج بروستد



المقادير

دبابيس دجاج

قد يعجبك أيضا...

ورق غارلوريعود قرفةمستكةملح - فلفلجوزة الطيبثوم بودرةبيضبودرة بصلمستردةكورن فليكسبقسماطدقيقشطةبهاراتطريقة التحضير- اسلقي الدبابيس مع جزر وبصل وكرفس وورق لورا وعود قرفة ومستكة وجوزة الطيب وشطة وسويها إلا قليلا.- افرمي الكورن فليكس باستخدام كبة كهربائية حتى يصبح دقيقا ناعما.- اخرجي الدبابيس من الشوربة وتبليها بالثوم والبصل البودرة والمستردة والبهارات والبيض والدقيق وأخيرا ضعيها في الكورن فليكس ثم اقليها في زيت غزير ساخن، قدميها مع البطاطس.