كشف الدكتور محمد أسامه رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن آخر تطورات الحالة الصحية للثنائي مصطفي فتحي وكريم بامبو لاعبي الفريق..
أكد طبيب الفريق أنه تم أمس إجراء المسحة الثانية لهما وينتظر الجهاز الطبي نتيجتها غدا.
وأضاف أسامة أنه في حالة سلبية العينة سيتم إجراء مسحة أخري بعدها بثلاثة أيام للاطمئنان بشكل نهائي وبعدها يقوم بعمل أشعة على القلب وبعض الفحوصات الأخري .
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التعليقات على بعد إصابتهم بـ كورونا.. تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لثنائي الزمالك
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