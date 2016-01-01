بعد إصابتهم بـ كورونا.. تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لثنائي الزمالك

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صورة الخبر: الدكتور محمد أسامه
الدكتور محمد أسامه


كشف الدكتور محمد أسامه رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن آخر تطورات الحالة الصحية للثنائي مصطفي فتحي وكريم بامبو لاعبي الفريق..

أكد طبيب الفريق أنه تم أمس إجراء المسحة الثانية لهما وينتظر الجهاز الطبي نتيجتها غدا.

وأضاف أسامة أنه في حالة سلبية العينة سيتم إجراء مسحة أخري بعدها بثلاثة أيام للاطمئنان بشكل نهائي وبعدها يقوم بعمل أشعة على القلب وبعض الفحوصات الأخري .

يأتي هذا قبل السماح لهما بالتدريب على مراحل للحفاظ عليهما والتأكد من جاهزيتهما تماما قبل خوض التدريبات الجماعية بشكل كامل.

ويخوض الفريق معسكره المغلق ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لعودة النشاط الرياضي ومواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المصدر: elbalad

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