الورود الملونة والقماش المنقط .. نصائح بغدات جوربانوف لموضة صيف 2020

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صورة الخبر: موضة صيف 2020
موضة صيف 2020


ظهرت في الأيام الأخيرة موضة الملابس التي تحمل العديد من طبعات الورود الملونة للفتيات، والتى تناسب الظهور بشكل يومي فى الصيف لتبرز الجمال والبساطة، ولا مانع من ارتداء بنطلون سادة مع قميص خفيف بورود ملونة أو تي شيرت بلون بسيط.

قدم الاستايلست اللبناني بغدات جوربانوف، بعض النصائح لموضة الصيف للظهور بشكل جذاب وأنيق .

قال الاستايلست اللبناني بغدات جوربانوف، إن موضة القماش المنقط للملابس الصيفية من أهم أفكار الملابس الصيفية للمرأة التى تعبر عن أناقتها وجمالها، والظهور بشكل جذاب، فاعتمادها على جيب منقطة من اللون الأسود، وقميص منقط من اللون الأبيض يعطي شعورا رائعا وتعد من الألوان الصيفية الجذابة، التى تضيف لونا جميلا ومظهرا جذابا للعيون.

وأضاف الاستايلست اللبناني بغدات جوربانوف، استمرار موضة ملابس الصيف المخططة وهذا ما يتم اعتماده من جانب العديد من الفتيات مؤخرًا، وتعد من الإطلالات العصرية ايضًا ارتداء فستان قصير ذي لون أبيض مخطط باللون الفوشي، كما تميل الكثير من السَيدات إلى ارتداء الأزياء الرسمية، وذلك لما يتطلبه منها عملها اليومي، وبهذه الطريقة تستطيع الاعتماد على الطقم الرسمي الذي يحمل معطفًا وبنطالًا بنفس اللون، والاستعانة بقميص صيفي أبيض يضيف لمسه جذابة، ومظهر رائع لإطلالتها.

أما عن الألوان المناسبة أوضح الاستايلست اللبناني بغدات جوربانوف لملابس فصل الصيف فهي الزهري أو الفوشي أو الأصفر والأخضر، ولا مانع من استخدام اللون الأزرق الفاتح مع الأبيض في إطلالة مميزة لنهار مشرق من أيام الصيف الحار، ويعتبر إدخال الحزام ذي اللون الأسود على الملابس الفاتحة يُضفي جمالًا على الملابس الصَّيفية بشكلٍ كبير

المصدر: elbalad

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