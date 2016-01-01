ظهرت في الأيام الأخيرة موضة الملابس التي تحمل العديد من طبعات الورود الملونة للفتيات، والتى تناسب الظهور بشكل يومي فى الصيف لتبرز الجمال والبساطة، ولا مانع من ارتداء بنطلون سادة مع قميص خفيف بورود ملونة أو تي شيرت بلون بسيط.
قدم الاستايلست اللبناني بغدات جوربانوف، بعض النصائح لموضة الصيف للظهور بشكل جذاب وأنيق .
قال الاستايلست اللبناني بغدات جوربانوف، إن موضة القماش المنقط للملابس الصيفية من أهم أفكار الملابس الصيفية للمرأة التى تعبر عن أناقتها وجمالها، والظهور بشكل جذاب، فاعتمادها على جيب منقطة من اللون الأسود، وقميص منقط من اللون الأبيض يعطي شعورا رائعا وتعد من الألوان الصيفية الجذابة، التى تضيف لونا جميلا ومظهرا جذابا للعيون.
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التعليقات على الورود الملونة والقماش المنقط .. نصائح بغدات جوربانوف لموضة صيف 2020
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