سهل ورخيص.. طريقة عمل غسول لتفتيح البشرة

آخر الأخبارالأسرة والطفل › سهل ورخيص.. طريقة عمل غسول لتفتيح البشرة

صورة الخبر: مشكلة اسمرار البشرة
مشكلة اسمرار البشرة

تعد مشكلة اسمرار البشرة خاصة خلال فصل الصيف، من أكثر المشكلات التى تؤرق الفتيات والنساء ويبحثن دائما عنها.

وفى ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير لا تستطيع كريمات التفتيح وحدها أو الكريمات الواقية من الشمس علاج هذه المشكلة.

فلا بد من اتباع نظام متكامل للعناية بالبشرة فى الصيف ابتداء من الحد من مدة التعرض للشمس إلى نوعية الغسول المستخدم للبشرة والكريمات الليلية والماسكات بجانب نوعية الصن بلوك.

وذكر موقع "بولد سكاى" أنه يمكن عمل غسول طبيعي فعال فى تفتيح البشرة وعلاج حبوب الشباب ومشاكل الصيف من مادة طبيعية متوفرة فى كل بيت وهى البطاطس.

وتحتوى البطاطس على إنزيم يسمى "Catecholace" ويمتلك خصائص تبييض طبيعية ويساعد استخدام عصير البطاطس كغسول يومي للوجه في منع البثور.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سهل ورخيص.. طريقة عمل غسول لتفتيح البشرة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
95263

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager