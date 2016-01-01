تعد مشكلة اسمرار البشرة خاصة خلال فصل الصيف، من أكثر المشكلات التى تؤرق الفتيات والنساء ويبحثن دائما عنها.
وفى ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير لا تستطيع كريمات التفتيح وحدها أو الكريمات الواقية من الشمس علاج هذه المشكلة.
فلا بد من اتباع نظام متكامل للعناية بالبشرة فى الصيف ابتداء من الحد من مدة التعرض للشمس إلى نوعية الغسول المستخدم للبشرة والكريمات الليلية والماسكات بجانب نوعية الصن بلوك.
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التعليقات على سهل ورخيص.. طريقة عمل غسول لتفتيح البشرة
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