سهل ورخيص.. طريقة عمل غسول لتفتيح البشرة



مشكلة اسمرار البشرة مشكلة اسمرار البشرة

تعد مشكلة اسمرار البشرة خاصة خلال فصل الصيف، من أكثر المشكلات التى تؤرق الفتيات والنساء ويبحثن دائما عنها.



وفى ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير لا تستطيع كريمات التفتيح وحدها أو الكريمات الواقية من الشمس علاج هذه المشكلة.



فلا بد من اتباع نظام متكامل للعناية بالبشرة فى الصيف ابتداء من الحد من مدة التعرض للشمس إلى نوعية الغسول المستخدم للبشرة والكريمات الليلية والماسكات بجانب نوعية الصن بلوك.

قد يعجبك أيضا...

وذكر موقع "بولد سكاى" أنه يمكن عمل غسول طبيعي فعال فى تفتيح البشرة وعلاج حبوب الشباب ومشاكل الصيف من مادة طبيعية متوفرة فى كل بيت وهى البطاطس.وتحتوى البطاطس على إنزيم يسمى "Catecholace" ويمتلك خصائص تبييض طبيعية ويساعد استخدام عصير البطاطس كغسول يومي للوجه في منع البثور.