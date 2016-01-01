طريقة مختلفة لعمل سلطة التونة

تعد التونة من أسهل اكلات المغذية التى تستطيع ربة المنزل تقديمها كوجبة غذائية صحية لافراد اسرتها كما انها غنية بالأوميجا 3 المفيدة لصحة المخ وغيرها الكثير من العناصر الغذائية المفيدة.
ويمكن تقديم سلطة التونة بنكهات كثيرة ومتعددة لذا نقدم لكم طريقة عمل سلطة تونة بمذاق مختلف ومميز بخطوات الشيف شربينى مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير سلطة تونة بالبصل الأخضر
زيت زيتون
تونة
مايونيز
زيتون شرائح
مستردة
عصير ليمون
ملح وفلفل
فلفل حار
فلفل ألوان
خس
كابوتشا
ذرة
بصل أخضر
بصل بلدى او ايطالى
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