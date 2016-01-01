العسل يساعد فى إنقاص الوزن بسرعة

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العسل

قد يتعجب البعض للوهلة الأولى من استخدام العسل لـ إنقاص الوزن لأنه مذاقه حلو ويستخدم كبديل للسكر فى التحلية لكن المعلومة الغير معروفة لكثيرين أنه خالى من الكوليسترول والدهون لذا فهو غذاء جيد جدا لإنقاص الوزن.
ووفقا لما أورده موقع "بولد سكاى " أن العسل على الرغم من أنه يستخدم كبديل للسكر ، على عكس السكر المكرر ، ولكن ما يميز العسل أنه لا يحتوى على اى مواد اخرى تسبب زيادة الوزن مثل الصوديوم او الدهون.

بدلًا من إضافة الدهون والسعرات الحرارية ، يمكن للعسل أن يوازن كمية السكر ويمكن أن يساعد في فقدان الوزن عند تناوله بكميات محدودة وبطرق معينة .

تساعد الهرمونات الأساسية في العسل على تقليل الشهية وخفض الوزن بشكل صحى ويحمى من مخاطر انقاص الوزن مثل الشعور بالضعف حيث يحتوي على فيتامينات ومعادن مفيدة للصحة العامة .

ومن الطرق الصحية لاستخدام العسل فى انقاص الوزن هى اضافته اثناء طهى الطعام بدلا من الزيت واستخدامه فى مشروبات ووصفات انقاص الوزن مثل اللبن خالى الدسم مع العسل.

المصدر: موقع "بولد سكاى "

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