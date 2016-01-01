زراعة عين شمس: منصة إلكترونية خاصة لاستقبال تظلمات طلاب فرق النقل من نتائجهم



زراعة عين شمس زراعة عين شمس

قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه تم الاعلان عن نتيجة الأبحاث الخاصة بطلاب فرق النقل بالكلية ويمكن للطلاب من خلال هذا الرابط معرفة النتيجة اضغط هنا .



https://www.facebook.com/groups/ainshamsfacultyofagriculture/



وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحات لـ" صدي البلد" أنه تم إنشاء منصة خاصة لاستقبال شكاوي او تظلمات الطلاب الذين ظهرت نتيجتهم، حيث يمكن للطالب المتظلم استيفاء بياناته من خلال هذا الرابط اضغط هنا ، منوها إلى ان المنصة خاصة بالطلاب الذين قدموا مقالات بحثية فقط ويراعى الطالب ان يتم تسجيل كل مادة بشكلل منفصل، موضحا ان التسجيل لا يتطلب بريد الكترونى.

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وأشار الدكتور احمد جلال إلى أنه خلال سير عملية تسليم الأبحاث إلكترونيا لطلاب فرق النقل لم تظهر أي صعوبات وتمت العملية بكل سهولة وكان يتوجب علي الطلاب ألا ينتظروا حتي النهاية بوقت قصير لرفع الملفات لتجنب أي مشاكل في الإنترنت لذلك تم مد فترة رفع المقالات البحثية لمدة 48 ساعة لمساعدة الطلاب الذي لم يتمكنوا من رفع أبحاثهم في الموعد المحدد لضمان رفع الطلاب أبحاثهم.وأكد أحمد جلال، أنه تم تقييم البحث المقدم من الطلاب بواسطة لجنة تقييم خاصة بكل مقرر على ان يكون التقييم طبقا للمعايير التي حددها مجلس الكلية.