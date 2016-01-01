قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه تم الاعلان عن نتيجة الأبحاث الخاصة بطلاب فرق النقل بالكلية ويمكن للطلاب من خلال هذا الرابط معرفة النتيجة اضغط هنا .
https://www.facebook.com/groups/ainshamsfacultyofagriculture/
وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحات لـ" صدي البلد" أنه تم إنشاء منصة خاصة لاستقبال شكاوي او تظلمات الطلاب الذين ظهرت نتيجتهم، حيث يمكن للطالب المتظلم استيفاء بياناته من خلال هذا الرابط اضغط هنا ، منوها إلى ان المنصة خاصة بالطلاب الذين قدموا مقالات بحثية فقط ويراعى الطالب ان يتم تسجيل كل مادة بشكلل منفصل، موضحا ان التسجيل لا يتطلب بريد الكترونى.
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التعليقات على زراعة عين شمس: منصة إلكترونية خاصة لاستقبال تظلمات طلاب فرق النقل من نتائجهم
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