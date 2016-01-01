تكشف الغمة.. خالد الجندي: أكثروا من الصلاة على النبي.. فيديو



الشيخ خالد الجندي الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبى محمد -صلى الله عليه وسلم- هو كاشف الغمة بأمر ربه سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أنه -صلى الله عليه وسلم- كاشف الغمة بالشفاعة العظمى يوم القيامة.



وأوضح «الجندى» في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن النبى محمد -صلى الله عليه وسلم-كاشف الغمة فى حياته بهدايتنا، وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى ، فإن الصلاة عليه -صلى الله عليه وسلم- في الدنيا يكشف الغم والهم ويزيل الكرب.



وكان في بداية حلقة اليوم، قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الدولة تعبر بكل طاقتها سياسيًا ودبلوماسيًا، لحماية مقدرات الوطن، خاصة فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.

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وأوضح «الجندى» خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن الشعب المصرى عليه أن يقوم بدوره، وهو الاستغفار إلى الله من أجل أن تستمر نعمة المياه، والحفاظ عليها، وأرجو أن تزيلوا المعاصى من على النيل مثل الملاهى، مينفعش يبقى النيل بيجرى وفى معاصى ورقص".