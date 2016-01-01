

ماذا كتب السيسي على هدية طفلة "الأسمرات 3"؟ (فيديو) ماذا كتب السيسي على هدية طفلة "الأسمرات 3"؟ (فيديو)

قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لطفلة من حي "الأسمرات 3" إهداء خاصا كتبه على هديتها من بين الهدايا التي وزعها على الأطفال عند افتتاحه وتفقده لمبنى الحضانة الذي تم إنشاؤه.



وظهر السيسي اليوم الأحد، وهو يتفقد أحد فصول الحضانة، وقال لطفلة تدعى ساندي: "أنا هاكتبلك إهداء على الهدية.. ابنتي ساندي ربنا يحفظك".



وألقى أحد الأطفال أمام السيسي قصيدة في حب الوطن، قائلا: "عاشقين ترابك يا مصر وكل شيء فيكي.. مهما الخسيس يجرحك أو حتى يأذيكي.. هنعيش نبوس القدم ونطوف حواليكي.. دا إنت الأمل ضمانا بإيدكي.. إزاي؟.. إزاي؟ نخون عهدنا ونبيع أراضيكي، دا إحنا بروحنا نفديكي".

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https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=3077028555744342