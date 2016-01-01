ماذا كتب السيسي على هدية طفلة "الأسمرات 3"؟ (فيديو)

آخر الأخباراخبار مصر › ماذا كتب السيسي على هدية طفلة "الأسمرات 3"؟ (فيديو)

صورة الخبر: ماذا كتب السيسي على هدية طفلة "الأسمرات 3"؟ (فيديو)
ماذا كتب السيسي على هدية طفلة "الأسمرات 3"؟ (فيديو)

قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لطفلة من حي "الأسمرات 3" إهداء خاصا كتبه على هديتها من بين الهدايا التي وزعها على الأطفال عند افتتاحه وتفقده لمبنى الحضانة الذي تم إنشاؤه.

وظهر السيسي اليوم الأحد، وهو يتفقد أحد فصول الحضانة، وقال لطفلة تدعى ساندي: "أنا هاكتبلك إهداء على الهدية.. ابنتي ساندي ربنا يحفظك".

وألقى أحد الأطفال أمام السيسي قصيدة في حب الوطن، قائلا: "عاشقين ترابك يا مصر وكل شيء فيكي.. مهما الخسيس يجرحك أو حتى يأذيكي.. هنعيش نبوس القدم ونطوف حواليكي.. دا إنت الأمل ضمانا بإيدكي.. إزاي؟.. إزاي؟ نخون عهدنا ونبيع أراضيكي، دا إحنا بروحنا نفديكي".

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=3077028555744342

المصدر: RT

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ماذا كتب السيسي على هدية طفلة "الأسمرات 3"؟ (فيديو)

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
10341

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager