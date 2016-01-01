كورونا يتحرك في الهواء .. منظمة الصحة العالمية: احترسوا من الأماكن المغلقة رديئة التهوية

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حذرت منظمة الصحة العالمية في توجيهاتها الخاصة من فيروس كورونا من المحتمل أن يكون سابحا في الهواء، الأمر الذي يجعله في ظروف معينة، ينقل العدوى بشكل خطر كبير، حيث يمكن أن ينتشر الفيروس من خلال قطرات صغيرة تعلق وتنتشر في الهواء.



وجاء التحديث الأخير لتحذيرات الصحة العالمية بعد أن ضغط خطاب مفتوح وقع عليه أكثر من 200 عالم على الوكالة الأسبوع الجاري للإقرار بالدور المحتمل الذي تلعبه القطرات الصغيرة أو الهباء الجوي في عمليات الإرسال المحمولة جوا بين الأشخاص في الأماكن المزدحمة والداخلية لفترات طويلة من الزمن.



وذكرت منظمة الصحة العالمية في مراجعتها المحدثة للأدلة أنه تم الإبلاغ عن تفشي كوفيد 19 في بعض الأماكن المغلقة، مثل المطاعم والنوادي الليلية وأماكن العبادة أو أماكن العمل حيث قد يصرخ الناس أو يتحدثون أو يغنون.

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وأضافت أن في هذه الأجواء يتفشى، ولا يمكن استبعاد انتقال الهباء الجوي الى الاشخاص الاصحاء، لا سيما في هذه الأماكن المغلقة حيث توجد أماكن مزدحمة وغير جيدة التهوية حيث يقضي المصابون فترات طويلة مع الآخرين.وقالت الوكالة إن هناك حاجة ملحة لمزيد من البحث للتحقيق في مثل هذه الحالات وتقييم أهميتها لانتقال كوفيد 19.وتجدر الإشارة إلى توجيهات منظمة الصحة العالمية الموسعة بشأن النقل الجوي، لكن الخبراء يؤكدون أن الأيروسولات من المحتمل أن تكون مجرد جزء صغير من كيفية انتشار الفيروس المستجد وأن الاتصال الوثيق مع شخص مصاب لا يزال المصدر الأكثر شيوعًا لانتقال العدوى.قالت سيندي برينس، عالمة الوبائيات بجامعة فلوريدا في جينزفيل: "يمكنك وضع كل هذه التعريفات في مكانها، لكننا كنا قلقين دائمًا بشأن الانتشار عندما يكون الناس في أماكن صغيرة، في الداخل، لفترات طويلة من الزمن".