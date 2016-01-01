حذرت منظمة الصحة العالمية في توجيهاتها الخاصة من فيروس كورونا من المحتمل أن يكون سابحا في الهواء، الأمر الذي يجعله في ظروف معينة، ينقل العدوى بشكل خطر كبير، حيث يمكن أن ينتشر الفيروس من خلال قطرات صغيرة تعلق وتنتشر في الهواء.
وجاء التحديث الأخير لتحذيرات الصحة العالمية بعد أن ضغط خطاب مفتوح وقع عليه أكثر من 200 عالم على الوكالة الأسبوع الجاري للإقرار بالدور المحتمل الذي تلعبه القطرات الصغيرة أو الهباء الجوي في عمليات الإرسال المحمولة جوا بين الأشخاص في الأماكن المزدحمة والداخلية لفترات طويلة من الزمن.
وذكرت منظمة الصحة العالمية في مراجعتها المحدثة للأدلة أنه تم الإبلاغ عن تفشي كوفيد 19 في بعض الأماكن المغلقة، مثل المطاعم والنوادي الليلية وأماكن العبادة أو أماكن العمل حيث قد يصرخ الناس أو يتحدثون أو يغنون.
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التعليقات على كورونا يتحرك في الهواء .. منظمة الصحة العالمية: احترسوا من الأماكن المغلقة رديئة التهوية
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